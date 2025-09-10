Le géant suédois du paiement fractionné Klarna a levé 1,37 milliard de dollars lors de son introduction en Bourse aux Etats-Unis, mardi. Cette opération, très attendue, pourrait relancer l'appétit des investisseurs pour les fintechs à forte croissance. Soutenue par Sequoia Capital, la société a placé 34,3 millions d'actions à 40 USD l'unité, un prix supérieur à la fourchette initiale de 35 à 37 dollars.

L'IPO valorise Klarna à 15,11 milliards de dollars, loin des 45 milliards atteints en 2021, au sommet de la vague BNPL (buy now, pay later). En 2022, la valorisation avait chuté à 6,7 milliards, sur fond de remontée des taux et d’inflation. Très demandée, l’offre a été sursouscrite 25 fois, selon une source proche du dossier.

Klarna ouvre ainsi la voie à une série d’introductions prévues cette semaine à Wall Street, dans la tech et la consommation. Un rebond des marchés et plusieurs débuts réussis ont ravivé l'intérêt pour les IPOs, malgré les incertitudes liées aux tarifs douaniers américains. Klarna, qui préparait son entrée depuis des années, avait mis ses plans en pause en avril à cause des tensions commerciales.

Encore une licorne européenne qui opte pour Wall Street

Créée en 2005, l’entreprise était rentable avant de s’implanter aux Etats-Unis en 2019, peu avant le boom du e-commerce lié à la pandémie. Son volume d’affaires et sa base d’utilisateurs progressent toujours à deux chiffres, mais les pertes se creusent : 52 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 7 millions un an plus tôt, malgré un chiffre d'affaires en hausse, à 823 millions.

Klarna tire 75% de ses revenus des commissions versées par les commerçants, une part en recul face à l’essor des revenus d’intérêts (25%). Le modèle BNPL, basé sur le volume de transactions et le taux de remboursement, reste exposé à la baisse des dépenses et au risque de défaut. Malgré cela, sa notoriété pourrait lui assurer une place durable dans un secteur ultra-concurrentiel, où la visibilité compte autant que le modèle économique.

Le titre "KLAR" sera coté à partir de mercredi sur le NYSE, avec Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley en chefs de file.