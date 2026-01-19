Klea Holding accroit de 28% son CA annuel

Klea Holding, groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs, affiche un chiffre d'affaires de 22,1 millions d'euros au titre de 2025, soit une croissance de 28% (+34% à taux de change constant).

La société met en avant la croissance annuelle du volume de tests réalisés dans les 3 centres médicaux Smart Salem à Dubaï et la politique de hausse des prix initiée au 2e semestre 2025 sur l'offre bilans de santé afin de refléter la forte valeur ajoutée de son offre.



Dans ce contexte, Klea Holding devrait dépasser son objectif d'un EBITDA 2025 en croissance de 30 à 40% à taux de change constant pour sa filiale Smart Salem, qui devrait contribuer à la forte amélioration de l'EBITDA annuel consolidé.



Pour l'exercice 2026 qui vient de s'ouvrir, Klea Holding reste très confiant dans les perspectives de développement de Smart Salem à Dubaï. En parallèle, le groupe confirme son développement en Arabie Saoudite.