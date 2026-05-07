"Si la croissance du résultat net à périmètre comparable s'est modérée à 2,6 %, elle est restée nettement supérieure à l'indexation, la hausse des loyers s'accélérant à +4,9 %" indique le bureau d'analyse.
Oddo BHF indique pour sa part que Klépierre publie une performance opérationnelle toujours aussi solide sur le 1er trimestre 2026 avec des indicateurs avancés qui restent bien orientés (CA commerçants sur le T1 à +4.4% dont +4.2% enregistrés en mars, réversion à +4.9%, croissance organique des revenus locatifs nets de +2.6% à pc, maintien d'une structure bilancielle solide).
Selon Jefferies, l'objectif 2026 (minimum 2,75 EUR de flux de trésorerie net par action) qui a été confirmé semble atteignable (2,80 EUR de flux de trésorerie net par action estimé à l'inflation). Klépierre attend toujours un EBE d'au moins 1 130 MEUR (+8.3%).
Oddo BHF juge que cette publication est très solide et confirme les très bons fondamentaux de Klépierre et son statut de foncière de commerce de référence en capacité de distribuer un rendement dividende sécurisé de 5.6%.
"Au-delà de cette publication positive, nous restons néanmoins prudents sur la performance boursière du titre sur la période à venir étant donné 1/ l'arrivée à échéance en novembre 2026 de l'obligation de 750 MEUR remboursable en actions Klépierre et émise par son 1er actionnaire Simon Properties et 2/ la relève en cours chez Simon Properties" rajoute Oddo BHF dans son étude.
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 21,2 MdsEUR au 31 décembre 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.