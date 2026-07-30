Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 40,0 EUR après la publication des résultats du 1er semestre.
Oddo BHF estime que Klépierre a publié une performance opérationnelle très solide. Elle intègre un CFNC / action à 1,36 EUR (+3,0%), un EBITDA à +4,8% et une nouvelle hausse de 2,6% de la valeur de ses actifs sur 6 mois.
Oddo BHF note que le chiffre d'affaires commerçants ressort à +3,9% sur le 1er semestre après +4,4% sur le 1er trimestre 2026 : la croissance demeure supérieure aux indices nationaux et permet au groupe de continuer à gagner des parts de marché dans l'ensemble de ses géographies.
L'analyste note également que les revenus locatifs s'établissent à 571,9 MEUR (+4,4% yoy) dont +3,3% à périmètre constant (pc) grâce selon lui à la contribution de l'acquisition de Casamassima.
L'EPRA NTA / action est en hausse de 5,3% à 37,8 EUR sur le 1er semestre grâce selon Oddo BHF à la hausse de la valeur de ses actifs de 2,6% à pc sur 6 mois, principalement portée par l'Europe du Sud (+5,2%).
Oddo BHF estime que Klépierre dispose d'un des bilans les plus solides du secteur avec, notamment, une dette nette stable sur le 1er semestre à 7,3 MdEUR malgré le paiement du dividende.
Oddo BHF rappelle dans son étude que Klépierre relève sa guidance 2026 et vise désormais un EBITDA d'au moins 1 150 MEUR ainsi qu'un CFNC / action situé "entre 2.77 EUR et 2.80 EUR" contre un EBITDA d'au moins 1 130 MEUR et CFNC / action d'" au moins 2,75 EUR " précédemment.
Ce relèvement de guidance sur le CFNC / action globalement en ligne avec les attentes d'Oddo BHF (2,80 EURe) ainsi que le consensus (2,79 EUR) s'appuie selon l'analyste sur la poursuite d'une dynamique opérationnelle positive sur le 2ème semestre à pc en ligne avec celle du 1er semestre.
Oddo BHF estime que cette publication très solide confirme les excellents fondamentaux de Klépierre, son caractère défensif et les fruits de sa stratégie "flight to quality".
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 21,2 MdsEUR au 31 décembre 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.