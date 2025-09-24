Klépierre, annonce avoir émis hier son premier emprunt obligataire vert de 500 millions d'euros d'une maturité de 12 ans - la plus longue en euro pour une société d'investissement immobilier cotée en Europe depuis 2022 - assortie d'un coupon de 3,75 %.
Cette émission met en évidence la forte demande des investisseurs pour les obligations à long-terme de Klépierre, notées A, le niveau le plus élevé du secteur immobilier coté en Europe.
Publié le 24/09/2025 à 07:44
