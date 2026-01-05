Klépierre finalise l'acquisition d'un centre commercial à Bari
Klépierre annonce la finalisation à fin 2025 de l'acquisition de Casamassima, centre commercial de référence de la métropole de Bari, dans la région italienne des Pouilles, métropole qui compte 1,4 million d'habitants.
Cet actif enregistre une fréquentation annuelle de 7,5 millions de visiteurs et affiche un taux de fidélité supérieur à 90%. Il s'intègre au coeur de la plus grande destination commerciale des Pouilles, totalisant 100 000 m² de commerces et de loisirs.
Ce centre accueille notamment l'enseigne alimentaire Spazio Conad, Leroy Merlin, Decathlon, MediaWorld, Sephora, Foot Locker, Rituals ainsi qu'un espace cinéma de neuf salles. L'offre de mode est portée par des magasins Zara, Primark, Bershka, Stradivarius et Pull & Bear.
Le mix commercial de Casamassima sera renforcé, avec l'extension confirmée de plusieurs enseignes via l'ouverture de magasins flagship et le lancement d'un programme de rénovation, à l'initiative de Klépierre, afin d'améliorer l'expérience client.
"En intégrant le portefeuille de Klépierre, Casamassima bénéficiera de la plateforme de centres commerciaux leader en Europe du Sud", affirme le groupe foncier, qui anticipe un retour sur investissement proche des deux chiffres dès l'année 1.
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 20,2 MdsEUR au 31 décembre 2024, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme l'Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.
