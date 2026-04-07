Klépierre : Stanley Shashoua prend la tête du conseil de surveillance

Le spécialiste des centres commerciaux a annoncé plusieurs évolutions de gouvernance à l'issue de la réunion de son conseil de surveillance du 3 avril, organisée dans un contexte marqué par le décès de son président David Simon, survenu le 22 mars.

Stanley Shashoua a été désigné président du conseil de surveillance pour la durée de son mandat. Emmanuel Cronier a, de son côté, été coopté en tant que membre non indépendant pour une période d'un an, jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice 2026.



À l'issue de ces décisions, la composition du conseil reste inchangée, avec 9 membres dont 6 indépendants et 3 représentants de Simon Property Group, incluant le président.



Membre du conseil depuis 2015, Stanley Shashoua est président - immobilier international de Simon Property Group depuis 2025. Il avait rejoint le groupe en 2013 avant d'en devenir le directeur des investissements.



Emmanuel Cronier, senior managing director Europe chez Simon Property Group, a rejoint le groupe en 2008. Fort de plus de 30 ans d'expérience, il a notamment occupé des fonctions dirigeantes chez Unibail-Rodamco et General Electric après un début de carrière chez KPMG.