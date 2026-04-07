Klépierre : Stanley Shashoua prend la tête du conseil de surveillance
Le spécialiste des centres commerciaux a annoncé plusieurs évolutions de gouvernance à l'issue de la réunion de son conseil de surveillance du 3 avril, organisée dans un contexte marqué par le décès de son président David Simon, survenu le 22 mars.
Stanley Shashoua a été désigné président du conseil de surveillance pour la durée de son mandat. Emmanuel Cronier a, de son côté, été coopté en tant que membre non indépendant pour une période d'un an, jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice 2026.
À l'issue de ces décisions, la composition du conseil reste inchangée, avec 9 membres dont 6 indépendants et 3 représentants de Simon Property Group, incluant le président.
Membre du conseil depuis 2015, Stanley Shashoua est président - immobilier international de Simon Property Group depuis 2025. Il avait rejoint le groupe en 2013 avant d'en devenir le directeur des investissements.
Emmanuel Cronier, senior managing director Europe chez Simon Property Group, a rejoint le groupe en 2008. Fort de plus de 30 ans d'expérience, il a notamment occupé des fonctions dirigeantes chez Unibail-Rodamco et General Electric après un début de carrière chez KPMG.
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 21,2 MdsEUR au 31 décembre 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.