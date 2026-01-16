La dernière séance de la semaine est animée par une OPA amicale dans le secteur de l'acier en Allemagne et par les suites de la publication trimestrielle de Richemont. Les analystes retrouvent de l'appétit pour Novo Nordisk et sont toujours avides d'actions exposées à la défense, d'Indra Sistemas à Kongsberg, en passant par Exosens.

Actions en hausse



Klöckner (+28%) : le groupe allemand a accepté un rapprochement par rachat avec Worthington Steel. L'Américain va proposer 11 EUR par action Klöckner. Le prix proposé ne devrait pas causer de problème : les quatre analystes qui suivent le titre avaient des objectifs compris entre 6,15 et 10 EUR.



Genus (+10%) : le spécialiste des protéines animales prévoit un bénéfice avant impôts ajusté supérieur aux attentes du marché pour l'exercice 2026.



Close Brothers (+6%) : RBC a relevé sa recommandation de performance sectorielle à surperformance. L'objectif de cours est fixé à 325 GBX.



Kongsberg Gruppen : deux soutiens pour le groupe de défense norvégien. Pareto Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 280 NOK à 390 NOK. Nordea Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 285 à 350 NOK.



Indra Sistemas (+4%) : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 53 EUR à 66 EUR.



Exosens (+3%) : Bernstein a confirmé son avis positif sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 13%, de 54 à 61 EUR.



Novo Nordisk (+3%) : plusieurs analystes commencent à revoir le dossier sous un angle plus optimiste. Bank of America a relevé de 340 à 400 DKK son objectif, en restant neutre. Berenberg, acheteur, porte le sien de 400 à 415 DKK.



Actions en baisse



Lanxess (-4%) : Barclays maintient son opinion négative sur le groupe allemand. L'objectif de cours est abaissé de 15 EUR à 14 EUR.



Mandatum (-4%) : Nordea Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 5,80 EUR.



Thermador (-3%) : le distributeur de produits de plomberie et de fluides a affiché un chiffre d'affaires à peu près stable (-0,4%) à 501,7 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, mais en retrait de 2,9% à périmètre constant.



Compagnie Financière Richemont (-3%) : au lendemain de la publication des performances trimestrielles de la société, Bank of America a dégradé sa recommandation d'acheter à neutre en visant 190 CHF.



Zehnder (-3%) : le chiffre d'affaires 2025, bien que supérieur aux attentes, peine à convaincre les investisseurs. "L'attention se porte désormais sur les nouvelles prévisions pour l'exercice 2026, car les comparaisons pour la ventilation deviennent de plus en plus difficiles", note Jefferies, séduit par la publication 2025.



Arkema (-3%) : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation d'achat mais réduit l'objectif de cours de 63 EUR à 59 EUR.



Banca Monte dei Paschi (-2%) : la spéculation retombe. Après Unicredit, qui a démenti être en train de négocier le rachat des parts de Delfin dans la banque, c'est le holding de la famille Del Vecchio qui a balayé toute intention de vendre ses parts dans Banca Monte dei Paschi. Delfin se qualifie d'investisseur financier à long terme.