KNDS France signe un contrat avec Les Forges de Tarbes (Europlasma)

Europlasma indique que KNDS France renouvelle son engagement envers sa filiale Les Forges de Tarbes à la faveur d'un contrat Long Term Agreement (LTA) de 3 ans, dans le cadre de la montée en cadence de la production de munitions d'artillerie de 155mm.

Ce contrat, inédit par sa durée et ses modalités, porte sur une fourniture comprise entre 60 000 et 150 000 corps creux d'obus de 155mm par Les Forges de Tarbes pour la période 2026-28, un contrat qui pourra être reconduit pour 3 ans supplémentaires.



"Ce passage de commandes annuelles de la part de KNDS France à un contrat de 3 ans reconductible permet un accompagnement des Forges de Tarbes dans sa montée en puissance capacitaire", souligne Europlasma.



"Les Forges de Tarbes s'engagent notamment sur la période du contrat à doubler la capacité allouée en cas de demande de KNDS France, un mécanisme d'adaptation de l'outil industriel permettant de répondre aux nécessités de l'économie de guerre", ajoute la société.