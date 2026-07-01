KNDS reporte son introduction en Bourse faute de conditions de marché favorables
Le groupe franco-allemand de défense KNDS a annoncé la suspension de son projet d'introduction en Bourse, estimant que les conditions actuelles des marchés financiers ne permettent pas de mener l'opération dans de bonnes conditions. Fabricant notamment du char Leopard 2 et de l'obusier Caesar, l'entreprise prévoyait une double cotation à Francfort et à Paris, dans ce qui devait être l'une des plus importantes introductions en Bourse du secteur européen de la défense ces dernières années.
Selon des informations précédemment rapportées par Reuters, l'opération aurait pu valoriser KNDS autour de 15 milliards d'euros. Le groupe précise toutefois qu'il continuera de suivre l'évolution des marchés avec ses actionnaires et se dit prêt à relancer le processus dès que l'environnement financier sera jugé plus favorable.
Ce report intervient malgré le dynamisme récent des introductions en Bourse dans l'industrie européenne de la défense. En janvier, le groupe tchèque CSG a réalisé une opération valorisant l'entreprise à 25 milliards d'euros, tandis que le constructeur naval allemand TKMS a fait son entrée en Bourse en octobre 2025 sur la base d'une valorisation de 5,15 milliards d'euros. Malgré cet intérêt soutenu pour le secteur, KNDS préfère attendre un contexte de marché plus propice avant de poursuivre son projet.
CSG N.V. est un groupe de défense de premier plan basé à Prague, en République tchèque, opérant dans deux segments en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres régions, notamment en Asie-Pacifique. Le groupe commercialise ses produits auprès de clients clés et fidèles, allant d'organismes gouvernementaux (principalement des membres de l'OTAN), y compris des ministères de la Défense, à des entreprises leaders dans ses secteurs cibles, dans plus de 70 pays à travers le monde.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.