Kohl's relève ses objectifs pour 2025

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Kohl's annonce viser désormais un BPA ajusté de l'ordre de 1,25 à 1,45 dollar (et non plus de 0,50 à 0,80 USD) et une marge opérationnelle ajustée d'environ 3,1 à 3,2% (au lieu de 2,5 à 2,7%) en 2025.



En termes d'activité, le groupe de distribution anticipe un chiffre d'affaires en diminution de 3,5 à 4% (et non plus de 5 à 6%) pour l'exercice en cours, dont des ventes en données comparables en baisse de 2,5 à 3% (au lieu de 4 à 5%).



Sur son 3e trimestre (clos début novembre), Kohl's a engrangé un BPA ajusté de 0,10 USD avec une marge d'exploitation ajustée de 2,2%, pour un chiffre d'affaires en diminution de 2,8% à 3,4 MdsUSD (-1,7% en comparable).



"Ce 3e trimestre consécutif de revenus et de bénéfices supérieurs à nos attentes reflète directement les progrès réalisés par rapport à nos initiatives de 2025", affirme Michael J. Bender, confirmé récemment à son poste de CEO à titre définitif.



"Nous nous concentrons sur le maintien de cet élan, tout en restant déterminés à offrir des produits de qualité, un excellent rapport qualité-prix et une expérience sans friction à nos clients dans un environnement macroéconomique incertain", poursuit-il.