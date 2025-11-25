A l'occasion de sa publication trimestrielle, Kohl's annonce viser désormais un BPA ajusté de l'ordre de 1,25 à 1,45 dollar (et non plus de 0,50 à 0,80 USD) et une marge opérationnelle ajustée d'environ 3,1 à 3,2% (au lieu de 2,5 à 2,7%) en 2025.
En termes d'activité, le groupe de distribution anticipe un chiffre d'affaires en diminution de 3,5 à 4% (et non plus de 5 à 6%) pour l'exercice en cours, dont des ventes en données comparables en baisse de 2,5 à 3% (au lieu de 4 à 5%).
Sur son 3e trimestre (clos début novembre), Kohl's a engrangé un BPA ajusté de 0,10 USD avec une marge d'exploitation ajustée de 2,2%, pour un chiffre d'affaires en diminution de 2,8% à 3,4 MdsUSD (-1,7% en comparable).
"Ce 3e trimestre consécutif de revenus et de bénéfices supérieurs à nos attentes reflète directement les progrès réalisés par rapport à nos initiatives de 2025", affirme Michael J. Bender, confirmé récemment à son poste de CEO à titre définitif.
"Nous nous concentrons sur le maintien de cet élan, tout en restant déterminés à offrir des produits de qualité, un excellent rapport qualité-prix et une expérience sans friction à nos clients dans un environnement macroéconomique incertain", poursuit-il.
Kohl's Corporation est un détaillant omnicanal. La société exploite environ 1 100 magasins dans 49 États, en ligne sur Kohls.com et par le biais de l'application de la société. Ses magasins et son site Web Kohl's vendent des vêtements, des chaussures, des accessoires, des produits de beauté et des produits pour la maison de marques privées et nationales. Ses magasins Kohl's proposent un assortiment de marchandises avec quelques différences attribuables aux préférences locales, à la taille du magasin et aux shop-in-shops Sephora at Kohl's. Son site web comprend des marchandises disponibles dans ses magasins, ainsi que des marchandises disponibles uniquement en ligne. Il propose des marques nationales, telles que Levi's, Nike, Under Armour, adidas, Carter's, Tommy Hilfiger et Eddie Bauer, ainsi que des marques disponibles uniquement chez Kohl's, telles que Nine West, Draper James, Sonoma Goods for Life, Apt. 9, Jumping Beans, LC Lauren Conrad, Simply Vera Vera Wang, Tek Gear et FLX. Son assortiment pour la maison comprend des marques nationales comme Shark, Ninja, Koolaburra et Serta, ainsi que des marques exclusives à Kohl's comme Sonoma Goods for Life et The Big One.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.