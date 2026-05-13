La thèse de croissance de Komatsu s'est bâtie sur un effet d'échelle, mais cette stratégie se heurte désormais à un cycle qui ne privilégie plus le volume au détriment de la résilience. Alors que le pouvoir de fixation des prix s'effrite et que les coûts augmentent, la question n'est plus de savoir jusqu'où le groupe peut croître, mais si ses marges pourront résister.

Le marché mondial des équipements de construction devrait atteindre 169,6 milliards de dollars US en 2026, avec une croissance annuelle moyenne prévue de 6,1 % jusqu'en 2035, portée par les projets d'infrastructure, l'urbanisation et la demande minière, selon le cabinet d'études Global Market Insights.

Toutefois, cette croissance n'est pas uniforme. Le cycle demeure fragmenté selon les zones géographiques et les marchés finaux, l'Asie concentrant environ 42 % de la demande, ce qui renforce les risques de dépendance régionale.

Le japonais Komatsu conçoit, fabrique et assure la maintenance d'engins lourds utilisés dans le BTP, les mines et les infrastructures. Son portefeuille s'étend des excavatrices aux camions de transport, en passant par les machines autonomes et électrifiées, avec une offensive croissante dans la gestion numérique de flotte et le support au cycle de vie.

Le court terme dépeint une réalité différente. La demande devrait stagner sur la période 2025-2026, les clients retardant le renouvellement de leurs parcs après la frénésie d'achats post-pandémie. Les niveaux de stocks restant adéquats, les nouvelles commandes se heurtent à une résistance certaine malgré des fondamentaux de long terme porteurs. Ce décalage est plus crucial que les chiffres de croissance faciale.

Komatsu demeure un poids lourd mondial avec une part de marché d'environ 11 % à 12 %, se classant juste derrière son concurrent Caterpillar. Cependant, son modèle de résultats reste fortement corrélé aux ventes d'équipements plutôt qu'aux revenus récurrents de services. Cette structure rend ses marges plus cycliques et sensibles aux variations de prix.

Le problème réside dans le calendrier. Komatsu entame une phase de ralentissement de la demande après avoir déjà exploité au maximum ses leviers tarifaires. Aujourd'hui, des facteurs de coûts tels que les droits de douane et l'inflation s'accentuent, au moment même où la croissance des ventes s'essouffle. Lorsque le 'pricing power' s'estompe alors que les charges continuent de grimper, la protection des marges devient un exercice périlleux.

Coup de frein sur la croissance

La croissance du chiffre d'affaires s'est maintenue mais a perdu son élan. Pour l'exercice 2025, les revenus ont atteint 4 100 milliards de JPY, en hausse de seulement 0,7 % sur un an, marquant une stagnation de fait après deux années d'expansion soutenue. Ce chiffre témoigne d'une nette décélération par rapport aux 6 % de l'année précédente, confirmant une stabilisation de la demande.

La rentabilité s'est sensiblement dégradée. Le résultat net a chuté de 14,4 % sur un an pour s'établir à 376,4 milliards de JPY, contre 439,6 milliards lors de l'exercice 2024. Le résultat opérationnel a reculé de 13,7 %. Les marges se sont contractées, non pas à cause d'un effondrement des ventes, mais parce que l'inflation, les tarifs douaniers et un mix produit moins favorable ont progressé plus vite que les hausses de prix.

Les moteurs structurels restent la demande d'infrastructures et les dépenses d'investissement minières. Mais l'exercice 2025 signale un retournement de cycle. La résilience apparente du chiffre d'affaires masque une détérioration de la qualité des bénéfices. Le véritable test consiste désormais à maintenir les marges dans un contexte de volumes atones.

L'envolée boursière marque le pas

Le titre Komatsu s'échange à 6 638 JPY, en hausse de 49 % sur un an, mais reste en deçà de son sommet de 52 semaines à 7 840 JPY. En clair : le rallye a déjà perdu de sa vigueur. Le marché a soutenu l'action tant que les prix et les marges étaient bien orientés ; cette dynamique est aujourd'hui incertaine.

La valorisation n'a pas encore intégré ce nouveau paradigme. Le ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif basé sur les résultats de l'exercice 2027 s'élève à 16,3x, contre une moyenne historique sur trois ans de 11,4x. Ce niveau reflète un optimisme passé plutôt que la réalité des chiffres actuels. Avec une capitalisation boursière de 5 900 milliards de JPY (38 milliards USD), le titre se paie comme un acteur disposant d'une part de services plus importante, ce qui n'est pas son cas.

Le consensus des analystes ne partage pas cet optimisme, avec seulement 3 avis à l'achat contre 8 à la conservation. L'objectif de cours moyen de 6 422 JPY est inférieur au cours actuel. Cet écart est explicite : le potentiel de hausse a déjà été intégré par le marché, et le débat porte désormais sur l'ampleur de la correction à venir.

Un sommet mis à l'épreuve

Les signaux d'alerte semblent structurels. Si les hausses de prix ont porté le cycle précédent, ce vent arrière faiblit. Contrairement à certains pairs dont les revenus de services sont plus profonds, Komatsu dépend encore lourdement des profits générés par la vente d'équipements, par nature plus cycliques et volatils.

Le groupe a prouvé sa capacité à tirer profit d'un cycle haussier puissant. Cependant, l'environnement devient moins clément. La question est maintenant de savoir si Komatsu peut stabiliser sa rentabilité alors que la demande refroidit et que la concurrence se fait plus agressive.