Kone améliore sa marge opérationnelle ajustée au 2e trimestre
Kone dévoile un bénéfice net en baisse de 13,3% à 240,2 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, mais un résultat opérationnel (EBIT) ajusté en croissance de 6,6% à 369,9 MEUR, soit une marge en amélioration de 0,4 point à 12,6%.
En termes d'activité, l'ascensoriste finlandais a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,1% pour atteindre 2 937,6 MEUR (+3,4% à taux de change comparables), et ses commandes grimper de 10,6% pour atteindre 2 562,3 MEUR (+10,9% à taux de change comparables).
"Nous avons réalisé un trimestre solide, marqué par une hausse des commandes de plus de 10%. La réaccélération de l'activité modernisation est particulièrement encourageante, avec une croissance à deux chiffres dans toutes les régions", met en avant le CEO Philippe Delorme.
"Parallèlement, nous avons pris des mesures proactives pour protéger les performances futures face à la hausse des pressions inflationnistes. Malgré l'incertitude géopolitique persistante, nous sommes bien placés pour saisir les opportunités de nos marchés", poursuit-il.
Kone confirme ainsi prévoir une croissance de 3% à 6% des ventes à taux de change comparables et une marge d'EBIT ajusté entre 12,3% et 13% en 2026. En supposant que les taux de change restent à leur niveau de juillet, l'impact des changes sur la marge d'EBIT ajusté serait limité.
Kone Oyj figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'ascenseurs, d'élévateurs et de portes automatiques. Le groupe développe parallèlement des prestations d'installation, de modernisation et de maintenance des équipements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations d'installation, de maintenance et de réparation (42,3%) ;
- vente d'équipements (36,4%) : portes automatiques, ascenseurs, escaliers, tapis roulants et systèmes de contrôle d'accès ;
- prestations de modernisation (21,3%).
A fin 2025, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Amériques (25%), Chine (19,3%) et Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (15,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.