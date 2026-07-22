Kone améliore sa marge opérationnelle ajustée au 2e trimestre

Kone dévoile un bénéfice net en baisse de 13,3% à 240,2 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, mais un résultat opérationnel (EBIT) ajusté en croissance de 6,6% à 369,9 MEUR, soit une marge en amélioration de 0,4 point à 12,6%.

En termes d'activité, l'ascensoriste finlandais a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,1% pour atteindre 2 937,6 MEUR (+3,4% à taux de change comparables), et ses commandes grimper de 10,6% pour atteindre 2 562,3 MEUR (+10,9% à taux de change comparables).



"Nous avons réalisé un trimestre solide, marqué par une hausse des commandes de plus de 10%. La réaccélération de l'activité modernisation est particulièrement encourageante, avec une croissance à deux chiffres dans toutes les régions", met en avant le CEO Philippe Delorme.



"Parallèlement, nous avons pris des mesures proactives pour protéger les performances futures face à la hausse des pressions inflationnistes. Malgré l'incertitude géopolitique persistante, nous sommes bien placés pour saisir les opportunités de nos marchés", poursuit-il.



Kone confirme ainsi prévoir une croissance de 3% à 6% des ventes à taux de change comparables et une marge d'EBIT ajusté entre 12,3% et 13% en 2026. En supposant que les taux de change restent à leur niveau de juillet, l'impact des changes sur la marge d'EBIT ajusté serait limité.