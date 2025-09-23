Kone annonce avoir obtenu un contrat pour équiper les gares de la future ligne ferroviaire Ningbo-Xiangshan, longue de 60 km et comprenant 10 stations. Ce projet devrait attirer environ 1,2 million de touristes supplémentaires par an et améliorer la mobilité régionale.
La commande inclut 16 ascenseurs MonoSpace, 11 MiniSpace, 90 escalators TransitMaster ainsi qu'un contrat de maintenance de 8 ans. Le maître d'ouvrage est Ningbo Line Twelve Suburban Railway Development Co., Ltd.
Joe Bao, vice-président exécutif pour la Grande Chine, souligne que ce projet 'contribue à rendre les déplacements plus fluides et à soutenir le développement urbain et touristique'.
La commande a été enregistrée au 2e trimestre 2025.
Kone équipe une nouvelle ligne ferroviaire en Chine
Publié le 23/09/2025 à 11:12
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager