Cette collaboration va accélérer la stratégie Rise de Kone, renforçant sa position dans les solutions numériques de premier plan.

La collaboration se concentrera sur plusieurs priorités stratégiques : l'intégration de l'IA dans les bâtiments de nouvelle génération, le développement de nouvelles IA Solutions, l'apprentissage automatique et l'analyse de données.

" Le jalons importants atteints grâce à notre Kone Digital Plateforme - qui accélère notre transformation numérique et intègre l'IA avancée et l'apprentissage automatique dans notre coeur opérations - témoigne de notre engagement envers l'innovation. " a déclaré Tomio Pihkala, directeur technique chez Kone.