Kone et AWS prolongent leur collaboration pour stimuler l'IA et la transformation numérique

Kone Corporation et Amazon Web Services (AWS) ont annoncé une prolongation de sept ans de leur accord de collaboration stratégique pour accélérer l'innovation numérique alimentée par l'IA dans Smart.

Cette collaboration va accélérer la stratégie Rise de Kone, renforçant sa position dans les solutions numériques de premier plan.



La collaboration se concentrera sur plusieurs priorités stratégiques : l'intégration de l'IA dans les bâtiments de nouvelle génération, le développement de nouvelles IA Solutions, l'apprentissage automatique et l'analyse de données.



" Le jalons importants atteints grâce à notre Kone Digital Plateforme - qui accélère notre transformation numérique et intègre l'IA avancée et l'apprentissage automatique dans notre coeur opérations - témoigne de notre engagement envers l'innovation. " a déclaré Tomio Pihkala, directeur technique chez Kone.