KONE annonce une initiative mondiale visant à sensibiliser le public à la modernisation des ascenseurs vieillissants. Selon le groupe, plus de 10 millions d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques dans le monde montrent des signes d'usure, notamment en Europe où 85% des bâtiments datent d'avant 2001.
La modernisation des ascenseurs permet d'améliorer la sécurité, l'efficacité énergétique et le confort des utilisateurs. Katri Piirtola, vice-présidente senior Modernisation pour l'Europe, rappelle que 'les ascenseurs, comme les voitures, nécessitent une remise à neuf après un certain temps d'utilisation'.
Cette campagne invite le public à nominer des ascenseurs nécessitant une rénovation, quel qu'en soit le fabricant. Un des ascenseurs sélectionnés bénéficiera d'une modernisation gratuite par KONE, tandis que le participant gagnant recevra un séjour local.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 novembre 2025, avec un vote public prévu en décembre.
Kone Oyj figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'ascenseurs, d'élévateurs et de portes automatiques. Le groupe développe parallèlement des prestations d'installation, de modernisation et de maintenance des équipements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'équipements (40,6%) : portes automatiques, ascenseurs, escaliers, tapis roulants et systèmes de contrôle d'accès ;
- prestations d'installation, de maintenance et de réparation (40,6%) ;
- prestations de modernisation (18,8%).
A fin 2024, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38,1%), Amériques (24,6%), Chine (22,8%) et Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (14,5%).
