Kone prend l'ascenseur après ses résultats trimestriels

Kone s'arroge près de 2% à la Bourse d'Helsinki après la publication de ses résultats trimestriels. Au troisième trimestre 2025, le spécialiste finlandais des ascenseurs et escaliers mécaniques a enregistré un bénéfice net en baisse de 9,1% à 226,9 millions d'euros, contre 249,6 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action ressort également en retrait, à 0,43 EUR contre 0,48 EUR.



Le résultat opérationnel ajusté s'élève à 340,7 millions d'euros, en hausse de 6,6% (et 1% au-dessus du consensus). Le chiffre d'affaires a quant à lui très légèrement progressé de 0,3% à 2762 millions d'euros, mais affiche une croissance plus solide de 3,9% à taux de change constants.



Les prises de commandes ont augmenté de 3% à 2139,5 millions d'euros, avec une croissance de 7,8% à changes constants et 4% au-dessus du consensus. Le free cash-flow opérationnel (avant impôts et éléments de financement) s'est amélioré de manière significative, atteignant 444,4 millions d'euros, contre 344,8 millions un an plus tôt.



Commentant ces résultats, le CEO Philippe Delorme a déclaré : 'Nous avons réalisé un solide troisième trimestre, marqué par une bonne performance financière et une exécution continue de notre stratégie... La progression du chiffre d'affaires dans les Services et la Modernisation a permis de compenser les vents contraires persistants sur le marché chinois du neuf.'



Kone a confirmé ses perspectives pour 2025, tout en les précisant : le groupe attend désormais une croissance des ventes de 3 à 5% à taux de change constants (contre 2 à 5% précédemment), et vise une marge d'EBIT ajusté comprise entre 11,9% et 12,3%.



'Nous considérons ces résultats comme positifs, mais nous n'anticipons pas de changements majeurs du consensus ni de nos estimations actuelles', souligne de son côté Kulwinder Rajpal, chargé du dossier chez AlphaValue.