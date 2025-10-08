KONE annonce avoir remporté le contrat d'équipement de la Jeddah Tower, en Arabie saoudite, qui deviendra le plus haut gratte-ciel du monde avec plus d'un kilomètre de hauteur.
L'entreprise finlandaise fournira 67 ascenseurs et escaliers mécaniques, incluant des modèles KONE MiniSpace, MonoSpace et TravelMaster, ainsi que ses solutions numériques People Flow, 24/7 Connect et E-Link pour le suivi à distance.
Quatre ascenseurs seront dotés de la technologie UltraRope, à base de fibre de carbone, permettant des trajets verticaux de plus de 630 mètres tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 15%.
'Cette commande confirme notre position de leader mondial dans le secteur des immeubles de grande hauteur et illustre notre expertise technique et notre capacité d'innovation', a affirmé Philippe Delorme, directeur général de KONE.
Le contrat, enregistré au 3e trimestre 2025, renforce la présence de KONE sur le segment des gratte-ciel, cinq des dix plus hauts bâtiments mondiaux étant désormais équipés par le groupe.
Kone Oyj figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'ascenseurs, d'élévateurs et de portes automatiques. Le groupe développe parallèlement des prestations d'installation, de modernisation et de maintenance des équipements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'équipements (40,6%) : portes automatiques, ascenseurs, escaliers, tapis roulants et systèmes de contrôle d'accès ;
- prestations d'installation, de maintenance et de réparation (40,6%) ;
- prestations de modernisation (18,8%).
A fin 2024, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38,1%), Amériques (24,6%), Chine (22,8%) et Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (14,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.