KONE remporte le contrat de 'la plus haute tour du monde' en Arabie Saoudite

KONE annonce avoir remporté le contrat d'équipement de la Jeddah Tower, en Arabie saoudite, qui deviendra le plus haut gratte-ciel du monde avec plus d'un kilomètre de hauteur.



L'entreprise finlandaise fournira 67 ascenseurs et escaliers mécaniques, incluant des modèles KONE MiniSpace, MonoSpace et TravelMaster, ainsi que ses solutions numériques People Flow, 24/7 Connect et E-Link pour le suivi à distance.



Quatre ascenseurs seront dotés de la technologie UltraRope, à base de fibre de carbone, permettant des trajets verticaux de plus de 630 mètres tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 15%.



'Cette commande confirme notre position de leader mondial dans le secteur des immeubles de grande hauteur et illustre notre expertise technique et notre capacité d'innovation', a affirmé Philippe Delorme, directeur général de KONE.



Le contrat, enregistré au 3e trimestre 2025, renforce la présence de KONE sur le segment des gratte-ciel, cinq des dix plus hauts bâtiments mondiaux étant désormais équipés par le groupe.