Kone : UBS relève son objectif de cours

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 65 E (contre 57 E). Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 16% du titre.



'Nous prévoyons que Kone renouera avec une croissance des bénéfices à deux chiffres en 2026, soutenue par les résultats du premier semestre et les perspectives pour 2025, tandis que la valorisation est clairement attractive' indique UBS dans son étude du jour.



Kone vise une croissance de son chiffre d'affaires de 2 à 5 % à taux de change constants en 2025. Sa marge EBIT ajustée est attendue entre 11,8 % et 12,4 %.



' Les principaux moteurs de croissance sont les perspectives favorables des activités de services et de modernisation ainsi qu'un carnet de commandes solide. Le recul du marché chinois du neuf constitue un facteur défavorable ', a précisé le groupe.