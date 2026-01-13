Kopernik Global Investors passe sous les 5% d'Euroapi
Kopernik Global Investors, agissant pour le compte de clients, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Euroapi, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.
La société de gestion américaine a précisé détenir, pour le compte desdits clients, 4 739 515 actions Euroapi représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et des droits de vote du groupe de principes actifs pharmaceutiques.
EUROAPI est spécialisé dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques pour le compte des industriels de la santé. La société propose, de la vitamine B12, des prostaglandines, des oligonucléotides, des peptides, des corticoïdes et des hormones, des anti-infectieux, des opiacés (morphine, codéine, thébaïne, etc.), des analgésiques, etc.
EUROAPI dispose de 6 sites de production implantés en France (2), au Royaume Uni, en Allemagne, en Italie et en Hongrie.
