Kopernik Global Investors passe sous les 5% d'Euroapi

Kopernik Global Investors, agissant pour le compte de clients, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Euroapi, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion américaine a précisé détenir, pour le compte desdits clients, 4 739 515 actions Euroapi représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et des droits de vote du groupe de principes actifs pharmaceutiques.