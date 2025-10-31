Airbus annonce que Korean Air, l'un des plus grands transporteurs de fret au monde, a converti sept commandes d'A350-1000 passagers en versions cargo A350F, devenant ainsi un nouveau client pour son grand avion tout-fret de nouvelle génération.
Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d'Airbus, souligne que cette décision constitue 'une validation importante des capacités uniques de l'A350F'. L'appareil, doté de la plus grande porte de soute du secteur et composé à plus de 70% de matériaux avancés, affiche un poids au décollage inférieur de 46 tonnes à celui de ses concurrents.
L'A350F, conforme aux futures normes CO? de l'OACI applicables dès 2027, pourra transporter jusqu'à 111 tonnes sur 8700 km tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de 40%. Airbus totalise à ce jour 65 commandes d'A350F, dont celles de Korean Air, sur un total de 1445 appareils A350 commandés dans le monde.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
