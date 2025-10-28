L'opérateur néerlandais KPN a réaffirmé mardi ses prévisions de résultats pour l'ensemble de cette année, à la faveur du maintien de sa dynamique commerciale, même si ses résultats de 3ème trimestre sont ressortis en-dessous des attentes en raison de la faiblesse de ses activités de services aux entreprises (B2B).
Le trimestre allant de juillet à septembre s'est soldé par un Ebitda 'après loyers' (Ebitda AL) ajusté en hausse de plus de 4% à 672 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en progression de 2% à 1,45 milliard.
La branche de services aux particulier a progressé de 1,1%, tandis que celle de services professionnels s'est accrue de 1,4%, une performance inférieure aux attentes.
'La tendance dans le B2B pourrait être jugée préoccupante, même s'il l'on peut relativiser cette déception sachant que tous les branches du groupe sont en croissance', souligne un trader.
L'opérateur a réitéré ses prévisions annuelles, disant toujours tabler sur un Ebitda AL ajusté de plus de 2,63 milliards d'euros, pour un flux de trésorerie disponible (FCF) d'au moins 940 millions d'euros.
KPN a prévu d'organiser une journée d'investisseurs le mercredi 5 novembre.
A la Bourse d'Amsterdam, l'action KPN perdait 2% mardi à la mi-journée alors que l'indice AEX reculait de 0,5%.
Royal KPN N.V. figure parmi les principaux fournisseurs de télécommunications et de technologies de l'information et leader du marché aux Pays Bas, au service des particuliers et des entreprises avec ses réseaux fixes et mobiles pour la téléphonie, la large bande et la télévision. Le groupe propose aux petites, moyennes et grandes entreprises un portefeuille de services comprenant la téléphonie fixe et mobile et l'Internet, ainsi que des solutions de connectivité de base et des services informatiques de proximité tels que le cloud, la sécurité et les espaces de travail. En outre, Royal KPN N.V. offre aux fournisseurs de télécommunications tiers l'accès à ses réseaux fixes et mobiles étendus.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.