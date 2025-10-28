KPN confirme ses prévisions pour 2025, mais le B2B déçoit

L'opérateur néerlandais KPN a réaffirmé mardi ses prévisions de résultats pour l'ensemble de cette année, à la faveur du maintien de sa dynamique commerciale, même si ses résultats de 3ème trimestre sont ressortis en-dessous des attentes en raison de la faiblesse de ses activités de services aux entreprises (B2B).



Le trimestre allant de juillet à septembre s'est soldé par un Ebitda 'après loyers' (Ebitda AL) ajusté en hausse de plus de 4% à 672 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en progression de 2% à 1,45 milliard.



La branche de services aux particulier a progressé de 1,1%, tandis que celle de services professionnels s'est accrue de 1,4%, une performance inférieure aux attentes.



'La tendance dans le B2B pourrait être jugée préoccupante, même s'il l'on peut relativiser cette déception sachant que tous les branches du groupe sont en croissance', souligne un trader.



L'opérateur a réitéré ses prévisions annuelles, disant toujours tabler sur un Ebitda AL ajusté de plus de 2,63 milliards d'euros, pour un flux de trésorerie disponible (FCF) d'au moins 940 millions d'euros.



KPN a prévu d'organiser une journée d'investisseurs le mercredi 5 novembre.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action KPN perdait 2% mardi à la mi-journée alors que l'indice AEX reculait de 0,5%.

