Le film d’animation "KPop Demon Hunters" a pris la tête du box-office nord-américain ce week-end, une première pour Netflix qui enregistre ainsi un succès inédit en salles. La version karaoké de ce long-métrage, centré sur un girls band coréen affrontant des démons, a généré environ 18 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, dépassant "Weapons" de Warner Bros. Discovery, crédité de 15,6 millions de dollars pour son troisième week-end d’exploitation.

Le film, déjà phénomène sur les plateformes de streaming, a vu son titre phare "Golden" dominer les classements musicaux de l’été. Netflix a choisi de capitaliser sur cette popularité par une sortie limitée en salles, profitant d’un calendrier sans grandes nouveautés. Cette stratégie tranche avec la prudence habituelle du groupe, qui se limitait jusqu’ici à des diffusions restreintes, principalement pour rendre ses films éligibles aux Oscars.

Selon la société, plus de 1 000 séances ont affiché complet aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Produit par Sony Pictures Animation et coréalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans, "KPop Demon Hunters" s’appuie aussi sur une bande originale plébiscitée. Outre "Golden", trois autres titres figuraient parmi les dix chansons les plus écoutées de la semaine du 14 août, confirmant l’ampleur du phénomène culturel autour de cette production.