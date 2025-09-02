Le géant agroalimentaire Kraft Heinz a annoncé ce mardi une décision historique : la scission de ses activités en deux entités distinctes et cotées en Bourse. L'objectif ? Simplifier son organisation, mieux cibler ses priorités stratégiques et, in fine, créer plus de valeur pour ses actionnaires.

A l’issue de cette opération, prévue pour le second semestre 2026, naîtront deux sociétés aux profils bien définis :

"Global Taste Elevation Co." regroupera les activités internationales autour des sauces, condiments et plats prêts à consommer. Avec des marques phares comme Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese, cette nouvelle entité pèsera environ 15,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires (2024) pour un EBITDA ajusté estimé à 4 milliards de dollars. 75% des ventes proviennent des sauces, pâtes à tartiner et assaisonnements, tandis que 40% se répartissent entre les marchés émergents et la restauration hors domicile.

"North American Grocery Co.", centrée sur le marché nord-américain, réunira les incontournables de l’épicerie comme Oscar Mayer, Kraft Singles et Lunchables. Elle affichera un chiffre d’affaires de 10,4 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 2,3 milliards de dollars (2024). Les trois quarts de ses ventes concernent des marques leaders dans leurs catégories respectives.

Un tournant stratégique

"Nos marques sont puissantes, mais notre structure actuelle est trop complexe", a déclaré Miguel Patricio, président exécutif du conseil d'administration. "En séparant l’entreprise, nous pourrons mieux allouer nos ressources et faire émerger tout le potentiel de chaque portefeuille."

L’opération, approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration, s’inscrit dans une logique de performance accrue, avec une attention particulière portée à l’agilité, la croissance ciblée et la discipline financière. La structure de capital des deux nouvelles sociétés visera à maintenir une notation "investment grade". Le niveau global de dividende devrait quant à lui rester stable.

Carlos Abrams-Rivera, actuel PDG de Kraft Heinz, prendra les rênes de North American Grocery Co. à l’issue de la séparation. Un cabinet spécialisé a été mandaté pour recruter le futur PDG de Global Taste Elevation Co. Miguel Patricio devient président exécutif et accompagnera la transition aux côtés d’un comité dédié à la séparation, présidé par John Cahill, vice-président du conseil.

Un processus déjà bien engagé

Cette scission s’inscrit dans un processus de réflexion stratégique entamé en mai dernier, basé sur cinq principes : création de valeur durable, rigueur financière, réduction de la complexité, valorisation du portefeuille de marques et maintien de la flexibilité du bilan.

D’ici à la finalisation de l’opération, les deux futures entités continueront d’opérer sous la bannière unique de Kraft Heinz. L’entreprise précise par ailleurs qu’aucun changement n’est prévu concernant les sièges actuels. La séparation, qui devrait se faire sans incidence fiscale pour les actionnaires, reste soumise aux conditions habituelles de clôture et à l’approbation finale du conseil.

Le Wall Street Journal avait révélé vendredi que le projet de scission, déjà évoqué précédemment, était sur le point d'aboutir. Le groupe était né en 2015 de la fusion orchestrée par Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, et le fonds d'investissement brésilien 3G Capital, qui avaient racheté H.J. Heinz en 2013 avant de le combiner à l'ancienne Kraft Foods.