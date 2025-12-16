Kraft Heinz annonce avoir nommé Steve Cahillane directeur général (CEO), à compter du 1er janvier 2026. Il rejoindra également le conseil d'administration et sera CEO de Global Taste Elevation Co, l'une des 2 sociétés qui seront issues de la scission du groupe.
Steve Cahillane a été CEO de Kellanova, anciennement Kellogg, d'octobre 2017 jusqu'à son acquisition par Mars ce mois-ci. Auparavant, il a occupé le poste de CEO de The Nature's Bounty, à partir de 2014, après avoir passé 7 ans chez Coca-Cola.
Carlos Abrams-Rivera, l'actuel CEO de Kraft Heinz, démissionnera le 1er janvier et exercera le poste de conseiller du groupe agroalimentaire jusqu'au 6 mars 2026, afin d'assurer une transition de direction sans faille.
Le conseil d'administration lancera une recherche d'un CEO pour North American Grocery Co, l'autre société qui naitra de la scission. John T. Cahill succédera à Miguel Patricio en tant que président du conseil d'administration dans le cadre de la transition.
The Kraft Heinz Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires. Les produits sont vendus en Amérique du Nord sous les marques Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Capri Sun, Maxwell House, Kool-Aid et Jell-O, et à l'international sous les marques Heinz, ABC, Master, Quero, Kraft, Golden Circle, Wattie's, Pudliszki et Plasmon. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sauces et condiments (44%) ;
- produits surgelés et réfrigérés (18%) ;
- boissons (9%) : boissons rafraîchissantes et énergétiques, jus, etc. ;
- viandes et produits de charcuterie (8%) ;
- produits fromagers (7%) ;
- snacks (5%) ;
- desserts (4%) ;
- café (3%) ;
- autres (2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,7%), Canada (6,9%), Royaume-Uni (5%) et autres (19,4%).
