Kraft Heinz nomme Steve Cahillane directeur général

Kraft Heinz annonce avoir nommé Steve Cahillane directeur général (CEO), à compter du 1er janvier 2026. Il rejoindra également le conseil d'administration et sera CEO de Global Taste Elevation Co, l'une des 2 sociétés qui seront issues de la scission du groupe.



Steve Cahillane a été CEO de Kellanova, anciennement Kellogg, d'octobre 2017 jusqu'à son acquisition par Mars ce mois-ci. Auparavant, il a occupé le poste de CEO de The Nature's Bounty, à partir de 2014, après avoir passé 7 ans chez Coca-Cola.



Carlos Abrams-Rivera, l'actuel CEO de Kraft Heinz, démissionnera le 1er janvier et exercera le poste de conseiller du groupe agroalimentaire jusqu'au 6 mars 2026, afin d'assurer une transition de direction sans faille.



Le conseil d'administration lancera une recherche d'un CEO pour North American Grocery Co, l'autre société qui naitra de la scission. John T. Cahill succédera à Miguel Patricio en tant que président du conseil d'administration dans le cadre de la transition.