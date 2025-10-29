Kraft Heinz réduit ses objectifs pour 2025

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Kraft Heinz indique réduire ses objectifs pour 2025, resserrant ainsi sa fourchette cible de BPA ajusté à entre 2,50 et 2,57 dollars, à comparer à 2,51-2,67 dollars en estimations précédentes.



Le groupe agroalimentaire anticipe désormais un profit d'exploitation ajusté en baisse de 10 à 12% (et non plus de 5 à 10%) à devises constantes, et des revenus en recul de 3 à 3,5% (et non plus de 1,5 à 3,5%) en organique pour l'année en cours.



Sur son 3e trimestre, Kraft Heinz a vu son BPA ajusté chuter de 18,7% à 0,61 USD, principalement en raison de la baisse de 16,9% du profit d'exploitation ajusté à 1,11 milliard de dollars, grevé notamment par des pressions inflationnistes sur les coûts.



Ses revenus ont diminué de 2,3% à 6,24 MdsUSD, dont une baisse de 2,5% en organique, des effets prix positifs de 1 point de pourcentage ayant été largement contrebalancés par des effets volume/mix négatifs de 3,5 points.



