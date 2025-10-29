A l'occasion de sa publication trimestrielle, Kraft Heinz indique réduire ses objectifs pour 2025, resserrant ainsi sa fourchette cible de BPA ajusté à entre 2,50 et 2,57 dollars, à comparer à 2,51-2,67 dollars en estimations précédentes.
Le groupe agroalimentaire anticipe désormais un profit d'exploitation ajusté en baisse de 10 à 12% (et non plus de 5 à 10%) à devises constantes, et des revenus en recul de 3 à 3,5% (et non plus de 1,5 à 3,5%) en organique pour l'année en cours.
Sur son 3e trimestre, Kraft Heinz a vu son BPA ajusté chuter de 18,7% à 0,61 USD, principalement en raison de la baisse de 16,9% du profit d'exploitation ajusté à 1,11 milliard de dollars, grevé notamment par des pressions inflationnistes sur les coûts.
Ses revenus ont diminué de 2,3% à 6,24 MdsUSD, dont une baisse de 2,5% en organique, des effets prix positifs de 1 point de pourcentage ayant été largement contrebalancés par des effets volume/mix négatifs de 3,5 points.
The Kraft Heinz Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires. Les produits sont vendus en Amérique du Nord sous les marques Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Capri Sun, Maxwell House, Kool-Aid et Jell-O, et à l'international sous les marques Heinz, ABC, Master, Quero, Kraft, Golden Circle, Wattie's, Pudliszki et Plasmon. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sauces et condiments (44%) ;
- produits surgelés et réfrigérés (18%) ;
- boissons (9%) : boissons rafraîchissantes et énergétiques, jus, etc. ;
- viandes et produits de charcuterie (8%) ;
- produits fromagers (7%) ;
- snacks (5%) ;
- desserts (4%) ;
- café (3%) ;
- autres (2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,7%), Canada (6,9%), Royaume-Uni (5%) et autres (19,4%).
