Kratos décroche 30 millions de dollars de contrats pour des systèmes de défense aérienne
Le spécialiste de la défense renforce son carnet de commandes avec de nouveaux contrats de production de matériel militaire critique, confirmant sa position de partenaire stratégique pour la sécurité nationale américaine.
Kratos Defense & Security Solutions a annoncé l'obtention de plusieurs contrats de production de matériel sur mesure, liés à la sécurité nationale, pour un montant total d'environ 30 millions de dollars.
Ces accords portent spécifiquement sur des systèmes de défense aérienne et des technologies de Commandement, Contrôle, Communications, Informatique, Renseignement, Surveillance et Reconnaissance (C5ISR). L'entreprise, qui se distingue par sa capacité de production à grande échelle, interviendra sur des systèmes complexes incluant les missiles, les radars, la lutte contre les systèmes de drones ainsi que les technologies hypersoniques.
Le Président de la division C5ISR, Tom Mills, a souligné la capacité du groupe à collaborer dès la phase de conception pour offrir des solutions "à un coût abordable pour ces systèmes urgents, pertinents et critiques pour la mission".
Pour des raisons "de confidentialité et de sécurité nationale", dixit le communiqué, aucun détail supplémentaire n'a été divulgué sur les donneurs d'ordre.
Malgré cette annonce, le titre recule pour l'instant de 0,7% en préouverture à New York.
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. est une société de technologie, de produits, de systèmes et de logiciels qui s'adresse aux marchés de la défense, de la sécurité nationale et du commerce. Elle opère à travers deux segments : Kratos Government Solutions (KGS) et Unmanned Systems (US). Le segment KGS comprend les produits électroniques hyperfréquences, les solutions spatiales, satellitaires et cybernétiques, les solutions de formation, les systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d'informatique, de combat, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C5ISR)/systèmes modulaires, les technologies des turbines et les services de soutien à la défense et aux fusées. Le segment américain comprend les activités liées aux drones aériens, aux drones terrestres, aux drones maritimes et aux systèmes de commandement, de contrôle et de communication connexes. Les segments KGS et US fournissent des produits, des solutions et des services pour des programmes de sécurité nationale essentiels. Ils servent des clients tels que l'U.S. Air Force, l'U.S. Navy, l'U.S. Army, l'U.S. Marine Corps, l'U.S. Space Force et l'U.S. Space Command, entre autres.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.