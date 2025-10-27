Kratos Defense & Security Solutions, Inc. est une société de technologie, de produits, de systèmes et de logiciels qui s'adresse aux marchés de la défense, de la sécurité nationale et du commerce. Elle opère à travers deux segments : Kratos Government Solutions (KGS) et Unmanned Systems (US). Le segment KGS comprend les produits électroniques hyperfréquences, les solutions spatiales, satellitaires et cybernétiques, les solutions de formation, les systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d'informatique, de combat, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C5ISR)/systèmes modulaires, les technologies des turbines et les services de soutien à la défense et aux fusées. Le segment américain comprend les activités liées aux drones aériens, aux drones terrestres, aux drones maritimes et aux systèmes de commandement, de contrôle et de communication connexes. Les segments KGS et US fournissent des produits, des solutions et des services pour des programmes de sécurité nationale essentiels. Ils servent des clients tels que l'U.S. Air Force, l'U.S. Navy, l'U.S. Army, l'U.S. Marine Corps, l'U.S. Space Force et l'U.S. Space Command, entre autres.