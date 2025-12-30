Kratos valide le pilotage au sol des satellites nouvelle génération d'Airbus

Le spécialiste des technologies de défense Kratos a franchi une étape clé dans la gestion des infrastructures spatiales en validant la compatibilité de son système de contrôle avec la plateforme satellitaire OneSat d'Airbus, ouvrant la voie à une exploitation plus agile des réseaux en orbite.

Kratos Defense & Security Solutions a annoncé le succès des Tests d'Acceptation en Usine (FAT) de son logiciel EPOCH, conçu pour le Commandement et Contrôle (C2). Ce système a démontré sa capacité à piloter OneSat, la plateforme d'Airbus dédiée aux satellites définis par logiciel (SDS).



Contrairement aux modèles traditionnels fixes, ces satellites peuvent être reconfigurés instantanément en orbite pour modifier leur zone de couverture ou leur mission.



Le logiciel EPOCH a été mis à jour pour gérer cette complexité accrue, intégrant l'autonomie croissante des engins spatiaux et la fréquence élevée des mises à jour de configuration.



Pour Elodie Viau, Vice-présidente Senior chez Airbus Defence and Space, cette réussite confirme la "fiabilité et la performance du système EPOCH" avant les lancements prévus. Kratos renforce ainsi son positionnement sur le segment critique des systèmes au sol indispensables à la nouvelle économie spatiale.



Le titre Kratos est actuellement stable en préouverture à New York.

