La proposition s'élève à 36 euros par action Fnac Darty, soit +19,01% par rapport au cours de clôture de vendredi. Elle concerne également l'ensemble des OCEANEs de la société, au prix unitaire de 81,09 euros. En outre, EP Group détient déjà 28,5% du capital et des droits de vote de Fnac Darty via sa filiale Vesa Equity Investment.
EP Group a également indiqué qu'il n'avait pas l'intention de solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire à l'issue de l'offre et que cette dernière n'était soumise à aucun seuil de réussite autre que l'atteinte du seuil de caducité obligatoire de plus de 50% du capital ou des droits de vote.
En outre, l'initiateur de l'offre compte poursuivre les principales orientations stratégiques de Fnac Darty, maintenir la direction actuelle et ne pas toucher à la politique de dividende. En revanche, il souhaite, assez logiquement modifier la composition du Conseil d'administration afin de refléter la potentielle future structure actionnariale.
Partant, le Conseil d'administration de Fnac Darty a accueilli favorablement l'opération envisagée.
En parallèle, Fnac Darty a dévoilé ses résultats préliminaires non audités.
La société a observé un recul de son activité en décembre, notamment dans ses magasins. Les revenus du groupe à fin 2025 sont attendus stables, à 10,33 milliards d'euros, à change et périmètre constants, tandis que le résultat opérationnel courant devrait être en légère progression pour atteindre 203,1 millions d'euros, contre 189 millions d'euros un an plus tôt.
De son côté, la marge opérationnelle courant devrait s'améliorer d'environ 5 points de base.
Les résultats annuels audités seront publiés le 25 février prochain après la clôture de la bourse.
Fnac Darty est le n° 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- distribution de produits culturels, informatiques et électroniques grand public : livres, jouets, consoles de jeux, disques de musique, téléphones, produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques, logiciels, etc.), produits hi-fi (télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs et enregistreurs de DVD), appareils photos et caméscopes, baladeurs MP3, films DVD, appareils électroménagers, etc. L'activité est assurée à travers un réseau de magasins (détention, à fin 2023, de près de 1 000 points de vente dans le monde) et par le biais d'Internet ;
- vente de services de développement de photos ;
- distribution de billets de spectacles : concerts, pièces de théâtre, opéras, expositions, cirques, musées, etc. ;
- vente de voyages (Fnac Voyages).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Suisse (78,7%), Péninsule Ibérique (9,9%), Belgique et Luxembourg (7,5%) et Italie (3,9%).
