Fnac Darty a annoncé avoir reçu une offre de EP Group, une société contrôlée par Daniel Kretinsky, proposant le lancement d'une Offre publique d'achat (OPA) sur ses titres.

La proposition s'élève à 36 euros par action Fnac Darty, soit +19,01% par rapport au cours de clôture de vendredi. Elle concerne également l'ensemble des OCEANEs de la société, au prix unitaire de 81,09 euros. En outre, EP Group détient déjà 28,5% du capital et des droits de vote de Fnac Darty via sa filiale Vesa Equity Investment.



EP Group a également indiqué qu'il n'avait pas l'intention de solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire à l'issue de l'offre et que cette dernière n'était soumise à aucun seuil de réussite autre que l'atteinte du seuil de caducité obligatoire de plus de 50% du capital ou des droits de vote.



En outre, l'initiateur de l'offre compte poursuivre les principales orientations stratégiques de Fnac Darty, maintenir la direction actuelle et ne pas toucher à la politique de dividende. En revanche, il souhaite, assez logiquement modifier la composition du Conseil d'administration afin de refléter la potentielle future structure actionnariale.



Partant, le Conseil d'administration de Fnac Darty a accueilli favorablement l'opération envisagée.

Cette opération doit s'analyser dans le contexte plus large de recomposition du paysage européen de la distribution de produits électroniques, après le rachat de Ceconomy (actionnaire de FNAC Darty) par le géant chinois JD.com.



Publication préliminaire



En parallèle, Fnac Darty a dévoilé ses résultats préliminaires non audités.



La société a observé un recul de son activité en décembre, notamment dans ses magasins. Les revenus du groupe à fin 2025 sont attendus stables, à 10,33 milliards d'euros, à change et périmètre constants, tandis que le résultat opérationnel courant devrait être en légère progression pour atteindre 203,1 millions d'euros, contre 189 millions d'euros un an plus tôt.



De son côté, la marge opérationnelle courant devrait s'améliorer d'environ 5 points de base.



Les résultats annuels audités seront publiés le 25 février prochain après la clôture de la bourse.