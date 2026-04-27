Pendant que les salles de marché désignent à tour de rôle la prochaine victime de l'IA, brûlent leurs anciennes stars et spéculent sur des semi-conducteurs au bilan en lambeaux, un producteur grec de yaourts et de glaces a publié +28,2% de chiffre d'affaires pour 2025. Une croissance digne des plus belles startups pour une entreprise qui n'innove rien et ne disrupte personne.

L'exercice 2025 s'est clos sur 328,8 millions d'euros de chiffre d'affaires, au-dessus des 318 millions anticipés par le consensus trois mois plus tôt. La croissance est venue pour l'essentiel des volumes, avec +29% sur le yaourt et +10,7% sur les glaces, les hausses tarifaires engagées au second semestre n'ayant commencé que récemment à porter leurs effets.

Une usine à Serrès dans le nord de la Grèce, une filiale en Macédoine du Nord, un hub logistique près d'Athènes pour servir le sud, et un yaourt grec que plus de quarante pays réclament davantage chaque trimestre.

Le yaourt représente désormais 83% des ventes. Il a progressé de +32,4% en valeur, de +29% en volume. À l'export, où se joue 62% du chiffre d'affaires, la poussée est plus spectaculaire encore. Les ventes de yaourt vers le Royaume-Uni ont bondi de +63%, celles vers l'Italie de +25%. Le quatrième trimestre seul a affiché une croissance de +41% par rapport au T4 2024, tirée par la mise en service d'une nouvelle ligne de production.

Dans un marché du yaourt dominé par des mastodontes qui peinent à faire croître leurs volumes, la niche du yaourt grec cartonne.

La bonne conscience

Le ressort est presque trop simple. Dans un monde où les injections Mounjaro s'arrachent, le yaourt grec offre une alternative moins médicale. Protéiné, peu sucré, onctueux par nature, il occupe l'espace nutritionnel où le consommateur s'autorise à se faire plaisir sans culpabiliser. La tendance est lourde et mondiale, du Royaume-Uni à l'Italie, des États-Unis où l'entreprise élargit son réseau en grande distribution à la Chine où les premiers comptes s'ouvrent. La demande progresse plus vite que les surfaces linéaires qui l'accueillent, et la direction reconnaît devoir ralentir volontairement la prospection commerciale pour ne pas s'engager au-delà de sa capacité industrielle. Trop de demande, pas assez d'usine.

Le revers mérite un chiffre précis. La marge brute du yaourt ressort à 25,0%, contre 39,0% sur les glaces. Chaque point de part gagné par le yaourt sur les glaces est mathématiquement dilutif pour la marge globale. Or c'est précisément ce qui se passe à grande échelle : le yaourt pèse 83% des ventes, contre 80% un an plus tôt, et l'écart se creusera encore en 2026. La marge opérationnelle 2025 est sortie à 12,8%, en retrait par rapport à la guidance de 14%, pénalisée par ce mix défavorable et par des pertes de production liées à un outil industriel saturé.

Ce qui serait un problème pour la plupart des entreprises agroalimentaires est ici la meilleure contrainte possible. La demande tire au-dessus du régime nominal d'une usine qui tourne déjà à plein, et l'extension industrielle en cours convertit mécaniquement cette tension en visibilité pour les trois prochaines années. Le management a d'ailleurs laissé entendre un premier trimestre 2026 en hausse de plus de 30%.

Le cofinancement de l'Acropole

La capacité de production de yaourts doit doubler entre 2024 et 2027. Les investissements de 2025 ont représenté 26 millions d'euros, ceux de 2026 s'annoncent entre 26 et 30 millions. L'ensemble s'inscrit dans un programme baptisé Greek Yogurt Dynamo, doté de 52,2 millions d'euros, dont 23,5 millions seront restitués par l'État grec sous forme d'exonérations fiscales au terme des travaux. Près de la moitié de l'investissement stratégique est cofinancé par Athènes. Le management a par ailleurs indiqué qu'environ 6,5 à 6,7 millions d'euros d'exonérations supplémentaires étaient attendus sur 2026-2027 au titre des autres projets en cours.

La rentabilité du capital investi n'est pas seulement le produit de la marge opérationnelle. Elle résulte aussi de l'intensité capitalistique réelle, une fois retranchée la contribution publique, et du fait qu'une usine agroalimentaire bien tenue a une durée de vie économique sensiblement plus longue que sa durée d'amortissement comptable. Les lignes mises en service cette année produiront pendant les deux ou trois prochaines décennies, bien au-delà du moment où elles auront fini de s'amortir dans les livres. Le capital employé économique de Kri-Kri Milk est structurellement inférieur à celui qu'une lecture comptable laisse paraître, ce qui explique un retour sur fonds propres de 23%.

Reste l'accordéon des marges. Le décalage entre l'inflation des intrants et la répercussion des prix produit des compressions et des expansions cycliques dans l'agroalimentaire transformé : la marge 2025 a encaissé la hausse du lait, celle de 2026 verra les hausses tarifaires engagées au second semestre 2025 porter leurs effets. Ce n'est pas un risque d'exécution mais la règle du jeu. Le vrai plafond tient plutôt à la concentration. Une usine principale à Serrès, deux clients export qui pèsent chacun plus de 10% du chiffre d'affaires.

Stop ou encore ?

Autour de 24 euros, la capitalisation boursière ressort à quelque 790 millions d'euros, pour une trésorerie nette de 8,4 millions d'euros à fin 2025. Sur la base d'un résultat net estimé autour de 45 millions d'euros cette année, le titre se négocie à un PER de 17 fois les bénéfices.

Dix-sept fois pour une entreprise qui compose son chiffre d'affaires à 15-18% par an, une rentabilité des capitaux employés largement au-dessus de 20% et un bilan en trésorerie nette. Danone se paye 18 fois, Nestlé 20 fois. Pour une croissance organique autour de 3%. Kri-Kri Milk n'a certainement pas la solidité d'un Nestlé mais ne court pas la même course. Pendant ce temps, le lait continue d'arriver à Serrès chaque matin.