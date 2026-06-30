Transition majeure à la tête de la stratégie technologique du groupe KBC. Le géant financier belge a officialisé la nomination de Kris Vervaet au poste de Chief Information Officer (CIO) et membre du Comité exécutif. Cette nomination reste soumise à l'approbation d'usage de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque nationale de Belgique (BNB).
Kris Vervaet prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre prochain. Afin d'assurer une transition fluide et harmonieuse dans la gestion des systèmes d'information, il travaillera en étroite collaboration au cours des prochains mois avec le CIO sortant, Erik Luts, dont le départ à la retraite est fixé au 31 août.
Fin de cycle pour Erik Luts, l'architecte du digital chez KBC
Ce passage de témoin marque la fin d'une carrière qualifiée de " remarquable " par le groupe. Entré en 1988 au sein de l'ancienne Kredietbank, Erik Luts présente un parcours atypique, ayant débuté sa vie professionnelle dans l'enseignement (pédagogie à la KU Leuven) avant de bifurquer vers l'informatique naissante chez un revendeur Apple.
KBC Group NV figure parmi les principaux groupes de bancassurance belges. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque : activités de banque de détail, de banque privée, de banque de financement et de marché. A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de 1 090 agences bancaires, dont 424 implantées en Belgique. KBC Group NV gère 237,9 MdsEUR d'encours de dépôts et 208,6 MdsEUR d'encours de crédits ;
- assurance : assurance non vie (84,6% des revenus d'assurance) et assurance vie (15,4%) ;
- gestion d'actifs.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Belgique (58,4%), République tchèque (20,5%), Hongrie (9,7%), Bulgarie (7,2%) et Slovaquie (4,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.