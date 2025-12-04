Kroger est attendu en recul à Wall Street, après une révision mitigée par le groupe de distribution de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, à l'occasion d'une publication trimestrielle proche des attentes au niveau de son BPA.
Ainsi, il table désormais sur un BPA annuel de 4,75 à 4,80 dollars (au lieu de 4,70 à 4,80 USD) et toujours sur un profit opérationnel de 4,8 à 4,9 milliards, mais n'attend plus qu'une croissance des ventes de 2,8 à 3% (au lieu de 2,7 à 3,4%).
Sur son 3e trimestre comptable, Kroger a engrangé un BPA ajusté en augmentation de 7% à 1,05 USD, un peu au-dessus du consensus, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en hausse de 7% à 1,09 MdUSD, pour des ventes de 33,9 MdsUSD.
A données identiques et hors carburant, les ventes du groupe basé à Cincinnati (Ohio) se sont accrues de 2,6%, marquant donc une légère accélération par rapport à la hausse de 2,3% observée à la même période en 2024.
"Nous sommes satisfaits de la dynamique continue de notre activité, avec des performances particulièrement solides du commerce électronique et de la pharmacie", met en avant son directeur financier David Kennerley.
Kroger Co. (The) figure parmi les principaux distributeurs américains de produits alimentaires. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de produits alimentaires non périssables (52,3%). En outre, le groupe propose des produits de consommation (vêtements, articles de décoration et d'ameublement, articles de plein air, produits électroniques, produits automobiles et jouets), des produits de soins de santé et de beauté et des produits naturels ;
- distribution de produits frais (24,7%) : fruits et légumes, produits de viande, produits de la mer, produits d'épicerie fine, produits de boulangerie, produits frais préparés, etc. ;
- distribution de produits pharmaceutiques (10,6%) ;
- exploitation de supermarchés dotés de stations-service (10,2%) ;
- autres (2,2%) : notamment fabrication pour compte de tiers, de produits alimentaires au travers de 33 sites de production (boulangeries et laiteries) implantés aux Etats-Unis.
Au 01/02/2025, l'activité est assurée au travers de 2 731 supermarchés (dont 2 273 avec pharmacies et 1 702 dotés de stations-service).
La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.
