Le groupe de distribution Kroger indique avoir finalisé la vente de sa filiale Vitacost.com, un distributeur en ligne de produits de santé et de bien-être, à iHerb, dans le cadre de son processus visant à simplifier son organisation.
"Comme indiqué précédemment, nous examinons tous les actifs non essentiels afin de déterminer leur contribution continue et leur rôle au sein de l'entreprise alors que nous progressons sur nos priorités clés", rappelle son CEO Ron Sargent.
"Nous pensons qu'iHerb est bien placé pour aider Vitacost à atteindre son plein potentiel en dehors de Kroger, et nous travaillons ensemble pour assurer une transition en douceur pour les associés et les clients", ajoute le dirigeant.
Cette transaction ne devrait pas impacter les prévisions financières précédemment publiées par la société pour son exercice 2025. Aucune condition financière supplémentaire n'a été divulguée dans son communiqué.
Kroger Co. (The) figure parmi les principaux distributeurs américains de produits alimentaires. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de produits alimentaires non périssables (52,3%). En outre, le groupe propose des produits de consommation (vêtements, articles de décoration et d'ameublement, articles de plein air, produits électroniques, produits automobiles et jouets), des produits de soins de santé et de beauté et des produits naturels ;
- distribution de produits frais (24,7%) : fruits et légumes, produits de viande, produits de la mer, produits d'épicerie fine, produits de boulangerie, produits frais préparés, etc. ;
- distribution de produits pharmaceutiques (10,6%) ;
- exploitation de supermarchés dotés de stations-service (10,2%) ;
- autres (2,2%) : notamment fabrication pour compte de tiers, de produits alimentaires au travers de 33 sites de production (boulangeries et laiteries) implantés aux Etats-Unis.
Au 01/02/2025, l'activité est assurée au travers de 2 731 supermarchés (dont 2 273 avec pharmacies et 1 702 dotés de stations-service).
La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.
