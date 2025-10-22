Kurma Partners, membre du groupe Eurazeo, annonce la cession à Ipsen d'ImCheck Therapeutics, société de biotechnologie qui conçoit et développe une nouvelle génération d'anticorps d'immunothérapie ciblant divers cancers d'origine solide et hématologique.

Le montant de la cession s'élève à 350 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter des paiements subordonnés à l'atteinte de certaines étapes clefs, pouvant porter la transaction à 1 milliard. Elle devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2026.

Kurma a accompagné la création d'ImCheck en 2015 sur la base des découvertes scientifiques du Professeur Daniel Olive. Cette opération intervient après les cessions, notamment, de Corlieve Therapeutics à UniQure et d'Amolyt Pharma à AstraZeneca.

'Cette vente à Ipsen confirme la vocation de Kurma Partners qui consiste à jeter un pont entre le monde universitaire, l'industrie et les investisseurs', commente Rémi Droller, associé de Kurma Partners.