Kurma Partners, membre du groupe Eurazeo, annonce la cession à Ipsen d'ImCheck Therapeutics, société de biotechnologie qui conçoit et développe une nouvelle génération d'anticorps d'immunothérapie ciblant divers cancers d'origine solide et hématologique.
Le montant de la cession s'élève à 350 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter des paiements subordonnés à l'atteinte de certaines étapes clefs, pouvant porter la transaction à 1 milliard. Elle devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2026.
Kurma a accompagné la création d'ImCheck en 2015 sur la base des découvertes scientifiques du Professeur Daniel Olive. Cette opération intervient après les cessions, notamment, de Corlieve Therapeutics à UniQure et d'Amolyt Pharma à AstraZeneca.
'Cette vente à Ipsen confirme la vocation de Kurma Partners qui consiste à jeter un pont entre le monde universitaire, l'industrie et les investisseurs', commente Rémi Droller, associé de Kurma Partners.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 36,1 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 27 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 13 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.