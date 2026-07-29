Kuros Biosciences soutenu par UBS

Kuros Biosciences s'envole à la Bourse de Zurich (+13,82%, à 23,31 francs suisses), et profite d'une note positive d'UBS, qui a initié la couverture du titre à l'achat, avec une cible de cours de 33 francs suisses.

Dans leur étude, les analystes expliquent qu'au cours des sept dernières années, Kuros s'est hissé au troisième rang des acteurs de l'orthobiologie, "devenant l'une des histoires de croissance les plus séduisantes du secteur MedTech en Europe".



UBS estime que la société devrait connaître une croissance de 42% sur un an à 206 millions de dollars sur l'exercice 2026, avec une hausse de 44% au premier semestre et de 38% sur les six mois suivants, pour une marge d'Ebitda ajusté de 14,6%. Les analystes soulignent que leurs estimations dépassent les objectifs de la direction qui sont de +35% de croissance des ventes et environ 14% de marge, ce qui laisse de la place à un relèvement des prévisions.



La banque suisse ajoute que la valorisation actuelle ne reflète pas pleinement le potentiel de croissance et le levier opérationnel de Kuros.