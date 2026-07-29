Kuros Biosciences soutenu par UBS
Kuros Biosciences s'envole à la Bourse de Zurich (+13,82%, à 23,31 francs suisses), et profite d'une note positive d'UBS, qui a initié la couverture du titre à l'achat, avec une cible de cours de 33 francs suisses.
UBS estime que la société devrait connaître une croissance de 42% sur un an à 206 millions de dollars sur l'exercice 2026, avec une hausse de 44% au premier semestre et de 38% sur les six mois suivants, pour une marge d'Ebitda ajusté de 14,6%. Les analystes soulignent que leurs estimations dépassent les objectifs de la direction qui sont de +35% de croissance des ventes et environ 14% de marge, ce qui laisse de la place à un relèvement des prévisions.
La banque suisse ajoute que la valorisation actuelle ne reflète pas pleinement le potentiel de croissance et le levier opérationnel de Kuros.