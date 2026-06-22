La semaine dernière a placé les marchés face à un équilibre instable, entre détente géopolitique, durcissement monétaire et persistance des grands thèmes de marché. L'accord de paix annoncé entre les États-Unis et l'Iran a permis d'alléger la pression sur le pétrole, même si les séquelles de la fermeture du détroit d'Ormuz ne disparaîtront pas immédiatement. Cette décrue énergétique offre un répit bienvenu, mais elle ne suffit pas à effacer le risque inflationniste, tant la transmission