L'accord de cessez-le-feu gît sous les gravats, Wall Street garde la tête haute

Une heure après l'ouverture de Wall Street, le Nasdaq progresse de 0,46%, devant le S&P 500 qui s'adjuge 0,23%. En revanche, le Dow Jones concède 0,21%. En dépit d'un regain marqué des tensions au Moyen-Orient, les investisseurs semblent vouloir se concentrer sur les fondamentaux, dans le cadre d'une saison des résultats qui s'annonce pour le moment meilleure qu'attendu.