Le titre de l'Allemand Merck a décollé en début d'après-midi (+4,76%, à 146,78 euros) après l'annonce de l'acquisition de Bio-Techne, pour une valeur d'entreprise d'environ 11,3 milliards de dollars, soit près de 9,9 milliards d'euros.
Le rachat de cette société américaine spécialisée dans les outils et technologies pour les sciences de la vie permettra à l'Allemand de renforcer sa présence dans des marchés en forte croissance, notamment la multi-omique, la biologie spatiale, les thérapies cellulaires et géniques, ainsi que les diagnostics de précision.
Au niveau financier, Merck KGaA anticipe des synergies de coûts annuelles d'environ 140 MEUR, pleinement réalisées d'ici trois ans après la finalisation, et prévoit un effet positif immédiat sur la croissance des ventes et la marge d'EBITDA (excédent brut d'exploitation), ainsi qu'un effet relutif sur le bénéfice par action à partir de la 3e année.
Jefferies souligne que la direction met en avant une forte adéquation stratégique et un potentiel de synergies élevé. Pour la banque d'investissement américaine, a court terme, les points d'attention clés comprendront le calendrier des approbations réglementaires, l'exécution de l'intégration et la trajectoire du levier financier compte tenu du recours à de la nouvelle dette. Jefferies reste à conserver, avec une cible de cours de 129 euros.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,5%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (39,1%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,7%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,7%), Suisse (1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (22,9%), Etats-Unis (33,1%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,6%), Asie-Pacifique (8,9%), Brésil (9,6%) et Amérique latine (7,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.