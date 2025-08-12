En baisse sur un mois et depuis janvier, le titre évolue sous ses moyennes mobiles 20 et 50 jours, avec un RSI neutre et un support clé à préserver pour éviter une dégradation technique.

Le repli atteint 7,1% sur un mois et 6,5% depuis le début d’année, malgré un gain de 30,1% sur un an. Les cours évoluent en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, signe d’une dynamique court terme affaiblie. Le RSI reste en zone neutre, reflétant un équilibre entre acheteurs et vendeurs, sans momentum marqué.

La configuration technique est structurée par un support majeur à 41,92 EUR et une résistance proche à 45,45 EUR, niveaux qui encadrent la zone actuelle. Les tendances moyen et long terme, toutes deux neutres, confirment l’absence de direction tranchée. Le biais reste prudent, avec un scénario de stabilisation sous les résistances tant que le support est préservé. Invalidation en cas de rupture nette sous 41,92 EUR, ce qui ouvrirait la voie à une accélération baissière.