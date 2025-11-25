L'action Nokia sera retirée de la cote parisienne en fin d'année

Nokia annonce l'approbation par le conseil d'Euronext Paris de la radiation de ses actions du marché réglementé parisien, une opération attendue le 31 décembre 2025. Le titre avait été inscrit en 2015 lors du rachat d'Alcatel-Lucent afin d'assurer la continuité de cotation en France. La décision suit une revue des volumes d'échanges, des coûts et des exigences administratives liés à cette cotation.



Le groupe précise que cette radiation n'affectera ni ses activités en France ni ses inscriptions au Nasdaq Helsinki et au New York Stock Exchange. Une facilité de cession volontaire sera ouverte du 2 au 15 décembre 2025, permettant aux actionnaires de vendre leurs titres via Société Générale, qui les écoulera sur Nasdaq Helsinki à partir du 2 janvier 2026.



Les actionnaires pourront conserver leurs actions et les négocier à Paris jusqu'au 30 décembre 2025, puis sur Nasdaq Helsinki via Euroclear Finland.



Nokia prendra en charge les frais de centralisation et de courtage liés à la facilité, tout en soulignant qu'aucune garantie de prix ne sera fournie.