Spotify a annoncé une hausse du prix de son abonnement premium individuel à partir de septembre, qui passera de 10,99 à 11,99 €/mois dans plusieurs régions, dont l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. Cette décision vise à améliorer les marges de l’entreprise, dont l’action gagne actuellement +6% à la suite de l’annonce, portant sa progression annuelle à environ 40%.

Cette augmentation s’inscrit dans la continuité des hausses tarifaires et efforts de réduction des coûts qui ont permis à Spotify d’afficher son premier bénéfice annuel en 2024. Malgré une hausse des utilisateurs actifs et des abonnés premium au deuxième trimestre, l’entreprise a enregistré une perte liée à la fiscalité sur les salaires, ce qui pèse sur ses perspectives à court terme.

Spotify continue de miser sur la diversification de ses contenus, avec un accent sur la vidéo et le podcasting, via son programme partenaire pour créateurs. Parallèlement, la société bénéficie aux États-Unis d’une nouvelle liberté de facturation après la décision judiciaire limitant la commission d’Apple, une évolution qui pourrait se révéler encore plus favorable si des règles similaires étaient adoptées en Europe et au Royaume-Uni.