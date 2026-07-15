L'essentiel :

- ABL S.A. détient désormais 93,58% du capital et 95,90% des droits de vote d'ABL Diagnostics.

- Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'élargissement du flottant engagée depuis 2021.

- L'objectif est d'améliorer la liquidité du titre et la visibilité auprès des parties prenantes.



ABL Diagnostics a été informée le 10 juillet 2026 du franchissement à la baisse du seuil de 95% du capital par son actionnaire de référence, Advanced Biological Laboratories (ABL) S.A., société luxembourgeoise. Après plusieurs cessions de blocs depuis 2025, ABL S.A. détient désormais 93,58% du capital et 95,90% des droits de vote d'ABL Diagnostics.



Cette évolution correspond à la poursuite de la stratégie d'élargissement du flottant initiée par ABL depuis sa prise de contrôle en octobre 2021, confirmée lors de la fusion entre ABL France et ABL Diagnostics en 2022. Le prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers en juillet 2022 prévoyait un flottant pouvant atteindre jusqu'à 30% du capital, selon les conditions de marché.



Les cessions récentes visent à élargir la base actionnariale, améliorer la liquidité du titre et renforcer la visibilité d'ABL Diagnostics auprès des investisseurs. Malgré ce franchissement, ABL reste l'actionnaire majoritaire et confirme son soutien à la stratégie de développement et à l'expansion internationale de la société.



ABL Diagnostics est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants, notamment la détection moléculaire par PCR et le génotypage par séquençage de l'ADN. La société commercialise ses produits mondialement via une équipe de vente propre et un réseau de distributeurs exclusifs. Elle propose un portefeuille en microbiologie incluant des tests pour le VIH, le SRAS-CoV-2, la tuberculose, les hépatites, ainsi que des solutions intégrées comme des tests PCR syndromiques et un dossier médical patient utilisé dans plus de 200 hôpitaux en France.



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