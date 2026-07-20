L'activité de Cie des Alpes plombée par la canicule ? TP ICAP réduit sa cible

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre mais réduit dans le même temps sa cible de cours de 28,5 à 27,5 EUR. Le titre recule d'ailleurs de 2% à Paris, autour des 21,5 EUR.

Selon TP ICAP Midcap, la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025/26 devrait être pénalisée par des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables. Après un mois de mai déjà compliqué, deux vagues de canicule en juin et juillet ont pesé sur la fréquentation des parcs, certains ayant même dû fermer temporairement, comme Walibi Holland.



Dans ce contexte, l'analyste prévoit un chiffre d'affaires trimestriel de 281,1 MEUR, en hausse limitée de 1,7% sur un an, avec une activité stable dans les parcs de loisirs malgré un effet de base exigeant. Le bureau d'études revoit également en baisse ses prévisions annuelles, tablant désormais sur un chiffre d'affaires de 1 471,5 MEUR et une croissance de l'EBO (Excédent Brut Opérationnel) de 5%, contre une guidance de 10% du groupe.



Malgré cet ajustement, le broker considère que l'impact est essentiellement concentré sur le troisième trimestre et ne remet pas en cause les fondamentaux de la société. Il estime que cette faiblesse pourrait "ouvrir un point d'entrée intéressant sur le titre", ce qui justifie le maintien de sa recommandation Achat en dépit de la réduction de l'objectif de cours.