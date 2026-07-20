Selon TP ICAP Midcap, la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025/26 devrait être pénalisée par des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables. Après un mois de mai déjà compliqué, deux vagues de canicule en juin et juillet ont pesé sur la fréquentation des parcs, certains ayant même dû fermer temporairement, comme Walibi Holland.
Dans ce contexte, l'analyste prévoit un chiffre d'affaires trimestriel de 281,1 MEUR, en hausse limitée de 1,7% sur un an, avec une activité stable dans les parcs de loisirs malgré un effet de base exigeant. Le bureau d'études revoit également en baisse ses prévisions annuelles, tablant désormais sur un chiffre d'affaires de 1 471,5 MEUR et une croissance de l'EBO (Excédent Brut Opérationnel) de 5%, contre une guidance de 10% du groupe.
Malgré cet ajustement, le broker considère que l'impact est essentiellement concentré sur le troisième trimestre et ne remet pas en cause les fondamentaux de la société. Il estime que cette faiblesse pourrait "ouvrir un point d'entrée intéressant sur le titre", ce qui justifie le maintien de sa recommandation Achat en dépit de la réduction de l'objectif de cours.
Depuis sa création en 1989, Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le groupe est présent sur 22 sites, dont 11 grands Domaines skiables des Alpes (La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, Samoëns - Morillon - Sixt Fer-à-Cheval et Pralognan-la-Vanoise) et 13 Parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin Paris, Walibi et Futuroscope).
En outre, Compagnie des Alpes (CDA) détient des participations dans 4 sociétés françaises qui exploitent les domaines de Chamonix.
Le CA par activité se ventile essentiellement entre exploitation de Parcs de loisirs (48,5%) et exploitation de Domaines skiables (42,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.