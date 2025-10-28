Haulotte a enregistré un chiffre d'affaires de 121 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en repli de 14% par rapport à la même période de 2024, à taux de change constant et hors IAS 29 (effet d'hyperinflation). Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA ressort à 384 MEUR, en contraction de 24%.
Ce recul s'inscrit dans la continuité de la tendance observée depuis plus d'un an sur le marché mondial des nacelles, affaibli par un environnement économique et géopolitique incertain.
Par zone géographique, seule l'Europe résiste avec une activité à -3% à fin septembre tandis que l'activité reste morose en Asie-Pacifique (-22% depuis le début de l'année) tout comme en Amérique du Nord (-47%) et en Amérique latine (-37%).
Du côté des segments, les ventes d'engins reculent de 28% à fin septembre, à 314 millions d'euros, la location baisse de 7% à 15 millions d'euros, tandis que l'activité de service reste stable à 55 millions d'euros.
A ce jour, les perspectives d'activité pour le deuxième semestre 2025 restent limitées et nombre d'acteurs de la location commencent d'ores et déjà à se projeter sur l'année 2026. 'Dans ce contexte, le Groupe ne prévoit pas d'amélioration notable de son résultat opérationnel courant sur le deuxième semestre 2025', souligne Haulotte.
Haulotte Group figure parmi les leaders mondiaux des matériels d'élévation de personnes et de charges. Le groupe conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de produits : nacelles articulées, nacelles ciseaux, nacelles automotrices légères, nacelles télescopiques, mâts verticaux, nacelles tractées et produits push-around.
Le CA par activité se ventile entre vente de matériels (84,2%), prestations de services (12,2% ; principalement financement, formation, maintenance et assistance) et location de matériels (3,6%).
A fin 2024, Haulotte Group dispose de 5 sites de production implantés en France (2), en Roumanie, aux Etats-Unis et en Chine.
