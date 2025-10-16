STEF a enregistré un chiffre d'affaires de 1298,3 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 6,6% par rapport à la même période en 2024. À données comparables, la croissance s'élève à 5,4%.
Dans le détail et en comparable, le chiffre d'affaires progresse de 3% en France, à 623,6 MEUR, tiré par la bonne tenue des activités GMS, des Surgelés et du Foodservice. Le périmètre international ressort en hausse de 4,2%, à 501,2 MEUR et le segment 'Autres' gagne +19% à 173,4 MEUR.
'La progression du chiffre d'affaires au 3e trimestre rapproche le Groupe de son objectif de 5 milliards d'euros', souligne la direction, tout en rappelant que 'les éléments de tension sur les marges [...] continueront d'impacter ses résultats jusqu'à la fin de l'année'.
Le chiffre d'affaires cumulé sur les neuf premiers mois de 2025 atteint 3772 millions d'euros, en hausse de 6,5% par rapport à la même période de 2024.
Stef est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées (de -25°C à +15°C). Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport et logistique en France (49,9%) : à destination des industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyer ;
- transport et logistique à l'international (37,5%) : activités assurées en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse ;
- autres (12,6%).
