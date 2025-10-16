L'activité de STEF poursuit sa croissance au 3e trimestre

STEF a enregistré un chiffre d'affaires de 1298,3 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 6,6% par rapport à la même période en 2024. À données comparables, la croissance s'élève à 5,4%.



Dans le détail et en comparable, le chiffre d'affaires progresse de 3% en France, à 623,6 MEUR, tiré par la bonne tenue des activités GMS, des Surgelés et du Foodservice. Le périmètre international ressort en hausse de 4,2%, à 501,2 MEUR et le segment 'Autres' gagne +19% à 173,4 MEUR.



'La progression du chiffre d'affaires au 3e trimestre rapproche le Groupe de son objectif de 5 milliards d'euros', souligne la direction, tout en rappelant que 'les éléments de tension sur les marges [...] continueront d'impacter ses résultats jusqu'à la fin de l'année'.



Le chiffre d'affaires cumulé sur les neuf premiers mois de 2025 atteint 3772 millions d'euros, en hausse de 6,5% par rapport à la même période de 2024.