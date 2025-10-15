L'activité décroche au T3 mais Drone Volt évoque 'des perspectives prometteuses'

Drone Volt a publié un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros au troisième trimestre 2025, en recul de 74% sur un an, pénalisé par une base de comparaison particulièrement élevée en 2024 liée à une commande record.



Dans le détail, les activités à forte valeur ajoutée regroupées sous 'Drone Volt Factory, Services & Academy' ont généré 1 million d'euros, en baisse de 23%, tandis que les activités de distribution chutent de 85% à 875 000 euros, après l'arrêt d'un contrat historique fin 2024.



Malgré ce fort repli de l'activité, la rentabilité brute progresse sensiblement : la marge brute atteint 742 000 euros, en baisse limitée de 31%, permettant une envolée du taux de marge brute à 39% (+24 points sur un an). Ce niveau reflète la stratégie de recentrage du gro



upe sur les activités à plus forte marge, comme les prestations de services qui représentent désormais près de la moitié de ce segment.



'Nous avons démontré au 3ème trimestre notre capacité à poursuivre la transformation de Drone Volt vers un groupe centré sur des activités à forte valeur ajoutée (...). Cette dynamique devrait encore s'amplifier sur ce dernier trimestre de l'exercice', assure Marc Courcelle, Directeur général de Drone Volt.



Pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires cumulé s'élève à 6,1 millions d'euros, en repli de 80,1% sur un an, avec une marge brute de 2,6 millions d'euros (-21,2%).



En termes de perspectives, le groupe anticipe une activité très dynamique en fin d'exercice, soutenue par des commandes attendues pour son drone phare Hercules 20, des prestations de service (nettoyage, détection de gaz) et un nouveau contrat de développement. Drone Volt confirme par ailleurs son objectif d'un EBITDA positif au second semestre 2025.