L'activité des entreprises britanniques s'est encore dégradée en juin (PMI)
L'activité des entreprises britanniques s'est contractée pour un deuxième mois consécutif en juin du fait de la persistance des pressions inflationnistes, mais la situation pourrait s'améliorer en cas d'apaisement des tensions au Moyen-Orient, selon l'enquête mensuelle de S&P Global publiée mardi.
L'indice préliminaire des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services s'est érodé à 48,7 ce mois-ci, contre 49,3 en mai, son niveau le plus bas en quasiment trois ans et demi.
Pour mémoire, la barre des 50 points sépare croissance et contraction de l'activité.
L'industrie résiste mieux
L'indice PMI dans le secteur manufacturier est quant à lui passé de 53,9 en mai à 53,1, évoluant toujours en territoire d'expansion.
Le PMI composite, qui combine services et industrie, a de son côté reculé à 49,4 après 49,7 le mois passé, un creux de 14 mois.
Si l'incertitude politique continue de peser lourdement sur l'activité et le moral des entreprises, la trajectoire conjoncturelle reste suspendue aux développements géopolitiques, juge Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, qui note toutefois qu'une désescalade au Moyen-Orient pourrait atténuer les pressions sur les chaînes d'approvisionnement et stabiliser les coûts énergétiques, ouvrant ainsi la voie à une amélioration de la situation économique.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.