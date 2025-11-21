L'activité du secteur privé décélère à peine en zone euro

L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 52,4 en novembre, n'ayant que très légèrement reculé par rapport à octobre (52,5), continuant ainsi de signaler une croissance soutenue de l'activité du secteur privé.



L'activité de l'activité globale a ainsi augmenté pour un 11e mois consécutif, la hausse observée au cours du mois ayant en outre été l'une des plus fortes enregistrées depuis deux ans et demi, selon S&P Global qui calcule l'indice.



La croissance s'est à nouveau appuyée sur l'activité des services, laquelle a enregistré sa plus forte expansion depuis 18 mois, alors que la production manufacturière a connu sa plus faible croissance des 9 derniers mois d'expansion.



Dans le secteur privé, l'enquête signale un ralentissement de la croissance du volume global des nouvelles affaires ainsi qu'une stagnation des effectifs. L'inflation des coûts a affiché son rythme le plus marqué depuis huit mois.