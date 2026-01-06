L'activité du secteur privé français marque le pas

S'étant replié à 50 en décembre, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France a signalé, après la légère croissance enregistrée en novembre (50,4), une stagnation de l'activité du secteur privé français en fin d'année 2025.

"Cette stabilité de l'activité dans l'ensemble du secteur privé a reflété les stagnations également observées dans les deux secteurs couverts par l'enquête", précise S&P Global qui calcule cet indice mensuel.



La stabilisation des volumes de production manufacturière a constitué un progrès après la forte contraction enregistrée en novembre, mais dans les services, la stagnation observée a marqué une détérioration de la conjoncture.



Les nouvelles affaires et l'emploi sont demeurés quasiment stables par rapport à novembre dans le secteur privé français en décembre. La faiblesse de la demande étrangère a quelque peu pesé sur le volume global des nouvelles affaires.



Enfin, les données composites sur les prix facturés ont indiqué une très faible inflation des tarifs dans l'ensemble du secteur privé, tendance reflétant principalement un retour à la hausse des prix de vente dans le secteur manufacturier.